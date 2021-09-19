«صناعة السجاد اليدوى».. مهنة تواجه الانقراض

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تحتل الحِرَف اليدوية مكانة كبيرة من تراث محافظة الشرقية، ويعتمد فيها الصانع على مهارته الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوافرة فى البيئة المحلية أو الخامات المستوردة.

حرفيون أثناء تصنيع السجاد

وتشتهر «الشرقية» بالحرف التراثية؛ منها صناعة الكليم والسجاد اليدوى بقريتى ميت زافر وكفر الحمام، ويعد الاهتمام بتلك الصناعة بهدف الحفاظ على التراث الشعبى، ولعل قاطنى هاتين القريتين كانوا يعتمدون على تلك الصناعة فى دخلهم اليومى مصدرا للرزق، إلا أن تلك الصناعة تأثرت بالحالة الاقتصادية وتراجع السياحة، فضلا عن وباء كورونا الذى اجتاح العالم وأربك حسابات البلدان، وقد أصبحت هذه الصناعة فى مرحلة حرجة ومن المهن المهددة بالانقراض.

وطالب القائمون عليها بضرورة الاهتمام بها وإحيائها من خلال توفير المواد والخامات، وطالبوا بإنشاء معارض أو البحث عن وسائل تسويقية لتزدهر وتعود لسابق عهدها.

حرفيون أثناء تصنيع السجاد

زارت «المصرى اليوم» قريتى ميت زافر وكفر الحمام، مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اللتين تعدان ضمن أشهر القرى فى صناعة السجاد اليدوى، وكان يعتمد مئات من أهالى القرى على تلك الصناعة فى دخل الأسرة، حتى وصل عدد العاملين فى صناعة السجاد اليدوى إلى نحو ٣ آلاف عامل، إلا أنها تراجعت فى الآونة الأخيرة ليصل عدد المشتغلين بالمهنة إلى ١٠٠ عامل فقط، ما يهدد هذه الصناعة بالانقراض وتشريد عشرات الأسر، الذين حاولوا الحفاظ عليها من الاندثار.

يقول مصطفى كساب، أحد صناع السجاد اليدوى، إن قريتى ميت زافر وكفر الحمام كانتا ضمن أشهر قرى الشرقية، بل مصر بأكملها، فى صناعة السجاد اليدوى، لافتا إلى أنه يعمل فى تلك المهنة منذ أن كان فى الثالثة عشر من عمره حتى بلغ السابعة والخمسين، وأن هذه المهنة كانت تعتمد على الاستيراد والتصدير، وكانت تدر دخلا مناسبا لأهالى القريتين؛ خاصة السيدات، ويستخدم صانع السجاد اليدوى الصوف والحرير والقطن ونولا مصنوعا من الخشب، ليبدأ فى إنتاج أشكاله الهندسية المستوحاة من الحياة اليومية، التى تعبر عن البيئة؛ سواء زراعية أو بدوية أو ريفية؛ خاصة أن هذه المهنة تحتاج إلى كثير من المهارة والتوافق العضلى والعصبى.

حرفيون أثناء تصنيع السجاد

وأوضح أنه ورث المهنة عن آبائه وأجداده ويتقنها، لافتا إلى أنه كان عاملا صغيرا لدى أحد الصنايعية وبعد أن أتقنها أصبح (صنايعى وصاحب عمل) حتى أصبح صاحب مصنع كبير، وكان يعمل لديه ٨٠ صنايعيا، وكانت المهنة بمثابة مصدر رزق ثابت لعشرات من الأسر، بل مئات من أهالى القرية والقرى المجاورة، لافتا إلى أنه كان من بين العاملين طلاب جامعيون، كانوا يحرصون على الحضور للعمل مبكرا قبل التوجه إلى الكلية حتى يأتى ميعاد المحاضرة، وفور العودة من المحاضرات يعودون للعمل على النول مرة أخرى، لمساعدة أسرهم على أعباء الحياة وتوفير المصاريف الدراسية، مؤكدا أنه رغم أن هذه المهنة على وشك الانقراض إلا أنها كالدم يجرى فى العروق ولا يستطيع الابتعاد عنها، وقد سبق أن طالبه أبناؤه بتركها ليستريح من متاعبها إلا أنه رفض ويحرص على مواعيد عمله، وهناك عشرات الأسر يحافظون على تلك الصناعة التى تعد ضمن أقدم الحرف اليدوية وتتميز بقيمتها الفنية والمادية، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بالمهنة والتأمين عليهم؛ كونهم فصيلا منسيا، وفق قوله.

حرفيون أثناء تصنيع السجاد

وقال يوسف كفافى، أحد العاملين فى المهنة، إنهم يستخدمون خيوط صوف السجاد (صوف غنم خالص)، يصنعه ويصبغه، أو خيوط الحرير، وهى الأغلى، ويتم رسم النموذج الخاص بالسجاد على ورق به مربعات صغيرة تحمل ألوانا ورسومات مختلفة، ويتم تعليق الرسومات أمام الصانع القائم بالغزل والنسج،

حتى تخرج السجادة بأشكالها المختلفة، لافتا إلى أن السجادة اليدوية تستغرق ثلاثة أشهر حسب عدد العاملين، حيث تعرف تلك الصناعة بقوتها ومتانتها، كونها لا تدخل فيها مواد بلاستيكية، مشيرا إلى أن هناك أنواعا للسجاد اليدوى؛ منها الحرير والكزاك وشيروان.

حرفيون أثناء تصنيع السجاد

وأضاف «كفافى» أنه تعلم المهنة فى الحادية عشر من عمره، وبدأ يتقنها بجانب دراسته ليساعد أسرته فى متطلبات الحياة، مؤكدا أن تلك الصناعة كانت ضمن أعرق الصناعات اليدوية، وظل أصحابها يحافظون عليها ويتمسكون بها ويصرون على توريثها لأبنائهم، إلى أن تأثرت إبان ثورة يناير بالحالة الاقتصادية والسياحة ومؤخرا أزمة كورونا حتى أصبحت المهنة على وشك الاندثار؛ نظرا لعدم وجود معارض، فضلا عن ركود حركة البيع والشراء بالأسواق، حيث كنا نسوق المنتجات لدى تجار القاهرة والمحافظات.. إلا أن التاجر، فى الوقت الحالى، تراجع عن شراء المنتج، ما يضطرنا إلى العمل بالطلب، وبعد أن كان يعمل على النول ٣ عمال أصبح هناك عامل واحد فقط، ولجأ عدد كبير من العاملين إلى العمل فى قيادة التوك توك وجمع الخردة، مطالبا المسؤولين بإعادة النظر لإحياء تلك الصناعة التراثية، كونها توفر فرص عمل لدى الشباب وتساهم فى زيادة الدخل القومى وعودة الروح للقائمين عليها وتحفيزهم على العمل.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على الاهتمام بالتراث الحضارى وحماية الأماكن التراثية بنطاق المحافظة، لما تمثله من قيمة ثقافية وتنويرية تبرز دور الحضارة المصرية، وكذا حرص المحافظة على إحياء صناعات الحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار عن طريق نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة لضمان بقاء هذه الحرف والاستفادة منها.

وأضاف محافظ الشرقية أن الصناعات اليدوية إلـى جانب كونها مـن أجمل مظاهر التراث الحضارى بإبداعاتها المعبرة عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها، كونها إرثا ثقافيا ومجالا للابتكار، فهى نشاط يساهم فى تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتعتبر مصدرا لتنمية الموارد الاقتصادية وأحد العوامل المهمة لإنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تشتهر بالحرف التراثية؛ مثل صناعة ورق البردى بقرية القراموص بأبوكبير، والكليم والسجاد اليدوى بميت زافر وعرب البياضين فى بلبيس، والخزف والفخار بمنيا القمح، والعرائس الخشبية بالصالحية.

وأوضح «غراب» أن من العلامات المميزة بمحافظة الشرقية فى مجال الصناعات اليدوية صناعة السجاد اليدوى، وعليها إقبال كبير من المواطنين المحليين أو الدوليين، لإدراكهم أهمية الصناعات اليدوية، لذا كانت المحافظة الداعم الرئيس فى تشجيع العمال والصناع وكل من له رغبة فى إقامة مشروع، حيث أتاحت فرصة الحصول على قروض لتلك المشاريع من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، الذى استطاع توفير 16 ألفا و305 مشروعات للشباب بتكلفة 2 مليار و482 مليونا و917 ألف جنيه، وعليه وفرت 49 ألفا و75 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وكذا صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يقدم قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد فى الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدل التشغيل بين الشباب، ودعم وتسويق منتجات المشروعات اقتصاديًا وثقافيًا وفتح آفاق مختلفة لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا، حيث استطاع الجهاز، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2021، أن يقدم قروضًا للشباب قدرها 2 مليار و340 مليونا و200 ألف جنيه، لتمويل 108465 مشروعا، ما بين متوسط وصغير ومتناهى الصغر، لتوفير 167731 فرصة عمل حقيقية للشباب.

وأشار المحافظ إلى مساعدته أصحاب المشاريع فى تسويق منتجاتهم عن طريق توفير محال بالأسواق الحضارية، التى أصبحت على مسمع ومرأى من الناس عبر تخفيض يصل إلى 50% لعرض المنتجات. وقدمت المحافظة الدعم لأى مستثمر لتلك المشاريع الصغيرة أو الكبيرة بإمكانية تخصيص قطع أراض فى المناطق الصناعية فى بلبيس، أو بساتين الإسماعيلية، أو منطقة الزوامل الصناعية، لإقامة المشروعات عليها مثل مصنع سجاد يدوى.

وذكر «غراب» أن المحافظة تشارك فى معارض تعتبر مركزا لتسويق المنتجات اليدوية، لتشجيع أصحاب الحرف؛ مثل الاحتفال بمعرض «يوم مصر»، الذى أقيم بأكاديمية ناصر العسكرية، ويعبر عن أصالة وعراقة الفنون والحرف اليدوية، وقد خصص جناحًا لعرض المعروضات الحرفية، المتمثلة فى ورق البردى، الخزف والفخار، السجاد اليدوى، العرائس الخشبية والكليم.. ونفذت منشورات وكتيبات للتعريف بالمحافظة والأماكن الأثرية المهمة بها، والحرف اليدوية العتيقة التى يتميز بها الحرفيون بالمحافظة.