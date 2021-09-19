وزيرة الثقافة تتفقد «قصر برج العرب»

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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قصر ثقافة برج العرب بمحافظة الاسكندرية واطلعت على متطلبات صيانة المسرح المغطى به وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبدالدايم ان قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد احد الوسائل الفاعلة لاحتضان الشباب والنشئ الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على مجابهة التحديات وتحقيق التنمية المرجوة، واشارت إلى تواصل خطط تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة انحاء الوطن، وأضافت أن قصر ثقافة برج العرب يعد قيمة مضافة للمسارح التي تملكها الدولة باعتباره أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة، ووجهت بتوفير المتطلبات اللازمة لصيانة وترميم المسرح المغطى لاعادة العمل به طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير التي تليق بالكيانات الثقافية لإحداث المردود الإيجابي المنشود، كما وجهت بانشاء مسرح مكشوف لتقديم العروض والفعاليات الثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتاسيس مركزا لتنمية المواهب للاطفال من سن 8 حتى ١٦ سنة في المجالات الفنية المختلفة إلى جانب تطوير مبنى المسرح باحدث التقنيات وعمل برامج فنية وثقافية متنوعة شهرية مع الاهتمام بالمحتوى وما يتم تقديمه .

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة أن قصر ثقافة برج العرب يمارس جميع الانشطة الخاصة باستضافة الزوار وتقديم الخدمة الثقافية والتى تشمل اتاحة المكتبات للكبار والصغار وتنظيم الورش الفنية بمختلف انواعها ونادى الادب إلى جانب أنشطة المرأة، باستثناء المسرح المغطى والذى يحتاج إلى اعمال صيانة لإعادة تشغيله، وأكد أن إدراج القصر ضمن خطط أعمال التطوير جاء متماشيا مع اهداف رفع كفاءة المنشآت الثقافية لاستكمال رسالة التنوير .

وكانت وزيرة الثقافة قد اطلعت على حالة المسرح المغطى واسباب توقف تشغيله منذ ٢٠١٤ طبقاً لتعليمات الحماية المدنية، كما تفقدت مجموعة من اعمال نتاح ورش الخط العربي والرسم بالاركيت واشادت بمستواها الفنى ووجهت باقامة معرض لاعمال البراعم الواعدة وعرضها للجمهور تشجيعا لهم على مواصلة الابداع .

يذكر أن قصر ثقافة برج العرب أنشئ في بداية الثمانينات وتم تسليمه لهيئة قصور الثقافة عام 1995 وتم افتتاحه عام 2003 وكانت اخر أعمال صيانة نفذت به عام 2008 وتصل مساحتة الإجمالية حوالى 7 أفدنة مبانى وحدائق وطرق ويضم مكتبة تحتوى على حوالي 8100 عنوان، مكتبة الطفل تضم 3400 عنوان، قاعة اجتماعات، قاعة كبار الزوار، قاعة تكنولوجيا المعلومات، قاعة معارض، قاعة أنشطة المراة، قاعة النحت والخزف، غرفة فنون شعبية، غرفة نادي العلوم، المرسم، غرفة الاستماع الموسيقي، غرفة الخط العربي، قاعة الفنون الشعبية، مسرح صيفي بحديقة القصر، مسرح مغطى، مكاتب ادارية، منطقة خدمات ومخازن، غرفة للكهرباء والديزل.