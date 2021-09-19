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محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بعد هدفه أمام كريستال بالاس

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محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بعد هدفه أمام كريستال بالاس محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بعد هدفه أمام كريستال بالاس

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وجه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، رسالة لجماهير الريدز عقب تسجيله هدفاً في فوز فريقه على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: «أنتم الجماهير، تدفعوني للاستمرار والمواصلة، تمنحونني القوة أكثر مما أظن أنكم تعلمون».

كان محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز ساحق على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، حيث وجه رأسية متقنة تصدى لها الحارس جوايتا، ليتابعها السنغالي ساديو ماني ويسجل منها هدف الفريق الأول.

وجاء الهدف الثالث من ركلة ركنية نفذها محمد صلاح ليبعدها حارس البالاس بصعوبة، وتصل إلى الغيني نابي كيتا الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك الضيوف، لينتهي اللقاء بتفوق الريدز بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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