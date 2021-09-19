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قال علاء نوح، المدير الفني لنادى الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، إن ناديه اختفى في موسم الانتقالات بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين.

وأضاف علاء نوح، في تصريحات تليفزيونية، برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«أسعار اللاعبين أصبحت مستفزة ولهذا نحن خارج الضوء، وأبرمنا عددا من الصفقات ولكنها بعيدة عن الأسعار الخيالية المنتشرة».

وتابع :«الأهلي أبرم تعاقدات بمبالغ طائلة مثل حسين الشحات ولم يحقق النتائج المطلوبة، وبيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي بملغ كبير دون أن يحقق مقابل ذلك».

وواصل: «تعاقدنا بالفعل مع 3 لاعبين من تونس، سينضموا لتدريبات الفريق خلال الساعات القادمة، من بين هؤلاء اللاعبين فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي التونسي، الذي ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك من قبل، فراس سينضم إلينا بصحبة ثنائي آخر من تونس ولاعب قادم من غانا سيكونوا عناصر مميزة في الموسم القادمة».

وأتم: «نكون فريقا جيدا لتقديم نتائج مميزة في الموسم القادم».