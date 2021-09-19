أصدقاء فتاة مول سيتي ستارز يجمعون صدقات جارية على روحها «أون لاين» (صور)

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فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة اكتسبت تعاطف الكثير بين أفراد المجتمع لأسباب كثيرة، منها ما خرج من دفاتر التحقيقات حول أنها ألقت بنفسها من الطابق السادس من مول سيتي ستارز هربا من الضغط النفسي.

صديقات وأصدقاء ميار محمد هشام، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية طب الأسنان، تحركوا لجمع الصدقات على روحها بعد وفاتها بيومين، خاصة بعدما نشرت صديقتها المقربة، نيرة بهاء، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البدء في تنفيذ خطوات الصدقة الجارية لصالح ميار.

وكتبت نيرة على صفحته: «صدقة جارية لميار محمد- أذكارنا- هذه الصفحة صدقة جارية لميار محمد شاهد الآن».

ولم تتوقف نيرة بهاء، الصديقة المقربة للفتاة الراحلة عند هذا الحد، بل قامت بنشر منشور لفتاة أخرى تدعى سلمى، تدعو للتصدق على ميار محمد، وتقول في منشورها: «رقمى متاح للتحويل على فودفوان كاش هنجمع صدقة جارية لميار الله يرحمها ويغفر لها».