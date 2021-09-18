بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد يواجه وست هام يونايتد في مباراة مثيرة وقوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022.

ويقود كريستيانو رونالد فريقه الإنجليزي في ثاني مبارياته بالبريميرليج والثالثة له على مستوى البطولات الأوروبية بعدما خاض لقاء مع فريقه الجديد مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينطلق اللقاء بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات - أبوظبي.

ويرفض مانشستر يونايتد، تفسير ضم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، على أنه تحرك اقتصادي للاستفادة من شعبية النجم البرتغالي. ولهذا لا يريد النادي الإنجليزي، الإعلان عن التأثير الاقتصادي الذي أحدثه «الدون» في بيع منتجاته، خاصة قميصه رقم «7» الذي كان ولا يزال ماركة مسجلة باسم اللاعب حيثما حل.

ويؤكد مانشستر يونايتد أن صفقة رونالدو، الذي دفع لأجلها 15 مليون يورو (بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات)، كان هدفها رياضيا بحتا، رغم تأثيرها الاقتصادي القوي على الفريق.

وأكدت شركة بيع القمصان «فاناتيك»، بعد الإعلان عن توقيع مانشستر يونايتد مع رونالدو، أن قميص الدون كان الأكثر مبيعًا في التاريخ، متجاوزا مبيعات قمصان عدة نجوم، كقميص الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان.

ورغم أن رونالدو يُلهم ويُسعد الجماهير كثيرا، كما حدث في ظهوره الأول، حيث هتفت الجماهير باسمه من بداية وحتى نهاية المباراة، فإن إدارة مانشستر يونايتد تريد ترجمة هذه السعادة على أرض الملعب فقط.

وعانى مانشستر يونايتد، الذي يُعد من الأندية الأعلى قيمة في العالم، من انخفاض إيراداته، كباقي الأندية الرياضية في العالم، بنسبة 18% حتى 30 يونيو 2020، متأثرًا، بشكل خاص، بتراجع حقوق البث التليفزيوني بنسبة 42%.

يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - فاران - ماجواير - لوك شو

خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - فريد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرين وود - برونو فيرنانديز

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - وست هام الأحد 19 سبتمبر 2021،

3.00 مصر، 4.00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لندن الأولمبي