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«أورام أسوان» ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

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«أورام أسوان» ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة وأمان المريض «أورام أسوان» ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

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نظم مركز أورام أسوان بمناسبة اليوم العالمي لسلامة وأمان المريض، والتي نظمها مركز أورام أسوان، برئاسة الدكتور محمد شوقي الموافي مدير المركز، وتحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وبحضور عدد كبير من المرضى والعاملين بالمركز، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المستجد، من حيث ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

تضمنت فعاليات الاحتفال، شرح ومحاضرات توعية عن النظافة الشخصية وكيفية غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وتم تكريم عددمن المرضي والعاملين. وتضمن الاحتفال توزيع منشورات للتوعية بأمراض الأورام، وعدد من الهدايا العينية، بالإضافة إلى توزيع العصائر والمواد الغذائية على المرضى.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنعم، منسق الجودة بمركز أورام أسوان، إن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي يساهم بنسبة 98% في الشفاء، لافتا إلى أن كل واحدة من ٨ سيدات تصاب بأورام الثدي، ويعد تاني أكثر نوع من السرطانات تسببًا في الوفاة.

المصرى اليوم

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