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طبيب: هذه اشتراطات عملية تكميم المعدة الأنسب لمرضى السمنة

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طبيب: هذه اشتراطات عملية تكميم المعدة الأنسب لمرضى السمنة طبيب: هذه اشتراطات عملية تكميم المعدة الأنسب لمرضى السمنة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتجهيز مريض السمنة المفرطة لجراحات السمنة على أعلى مستوى، من خلال طاقم تخدير، وفريق طبي يمتلك الخبرة الكافة.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن اختيار عملية السمنة المناسبة لجراحات السمنة يحدث وفقًا لسمك جدار المعدة، خاصة وأن زيادة سمك المعدة يؤدي إلى صعوبة في تحرك المنظار، وفي هذه الحالة يتم إجراء عملية تكميم المعدة كمرحلة أولى، ومن ثم إجراء عملية تحويل المسار.

ولفت إلى أن حجم الكبد الكبير قد يمنع إجراء تحويل عملية تحويل المسار، وفي هذه الحالة تكون عملية تكميم المعدة هي الأنسب والأقل لهذه الحالة.

المصرى اليوم

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