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المقاولون يحسم التعاقد مع نجم إنبي

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المقاولون يحسم التعاقد مع نجم إنبي المقاولون يحسم التعاقد مع نجم إنبي

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نجح مسؤولو المقاولون برئاسة محسن صلاح، في حسم التعاقد مع عمر بسام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي المقاولون العرب، نجح في حسم التعاقد مع عمر بسام، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بناءً على رغبة عماد النحاس، المدير الفني، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات الثناني النيجيري أودو موسيس وأحمد حسن مكي.

ودعم ذئاب الجبل صفوفه حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من الموريتاني مامادوا انياس، مهاجم الانتاج الحربي، حسام حسن، مدافع نادي بتروجت، عماد فتحي، صانع ألعاب نادي المقاصة.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون لتدعيم الفريق بصفقات قوية، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل، ولتعويض النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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