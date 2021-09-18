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بحضور البابا تواضروس.. تخريج متدربي كنائس الإسكندرية من دورة «مواجهة العنف الأسري»

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بحضور البابا تواضروس.. تخريج متدربي كنائس الإسكندرية من دورة «مواجهة العنف الأسري» بحضور البابا تواضروس.. تخريج متدربي كنائس الإسكندرية من دورة «مواجهة العنف الأسري»

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شهد البابا تواضروس الثاني عصر اليوم السبت في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج ١٢٠ متدربًا من كهنة وخدام وخادمات كنائس الإسكندرية، بعد انتهاءهم من الدورة التدريبية، الخاصة بكيفية مواجهه ظاهرة العنف الأسري.

حضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، وممثل عن المجلس القومي للمرأة. وركزت الدورة التدريبية على العنف الموجه ضد المرأة وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدي في إطار روحي نفسي مجتمعي وكذلك معالجة الآثار الناجمة عن هذا العنف على الاطفال.


بدأ الحفل بكلمة للقمص أبرآم إميل، شرح خلالها خطة اللجنة في إطار تعاون كل الجهود في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وعن هذه الدورة التدريبية، باعتبارها نواة لخدمة اللجنة في باقي إيبارشيات الكرازة المرقسية. كما قدم المتدربون من كل قطاع رعوي بالإسكندرية مشروع التخرج عن كل قطاع.


وألقى القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، وأسقفية الخدمات. واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا تحدث فيها عن قيمة المرأة في المجتمع والكنيسة والكتاب المقدس. ثم وزع قداسته شهادات التخرج على المشاركين في الدورة.

المصرى اليوم

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