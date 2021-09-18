مريض سمنة مفرطة يكشف تفاصيل معاناته مع زيادة الوزن

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قال حلمي رفعت حلمي سالم، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 23 عامًا ووزنه أكثر من 156 كيلو جرام ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ ما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائمًا يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف «سالم»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: «فضلت إجراء جراحة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت بها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي».