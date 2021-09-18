أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سمر جابر: أقدم شخصية مختلفة في «هاملت بالمقلوب»

Print
سمر جابر: أقدم شخصية مختلفة في «هاملت بالمقلوب» سمر جابر: أقدم شخصية مختلفة في «هاملت بالمقلوب»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة سمر جابر، إنها تقدم شخصية مختلفة في مسرحية «هاملت بالمقلوب» عن الشخصية في الرواية، فالشخصية التي تقدمها على النقيض تمامًا من الشخصية الأصلية.

​وتابعت جابر، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن مسرحية «هاملت بالمقلوب» حلم كبير للمخرجين والممثلين، ولكن تقديمها برؤية وشكل مختلف كان أمر جديدًا للغاية، مضيفة أن الشخصية التي تقدمها شريرة وتعمل على الانتقام من الكثير، ورغم ذلك لن تكون هذه الشخصية مكروهة من قبل الجمهور.

​ولفتت إلى أنها تشارك في مسلسل جديد يسمى بـ«الثمانية»، وتُقدم دور ممثلة في المسلسل، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، مضيفة أنها إذا قامت بإنتاج أي عمل فني، فليس شرطًا أن تشارك فيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟