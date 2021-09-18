سمر جابر: أقدم شخصية مختلفة في «هاملت بالمقلوب»

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قالت الفنانة سمر جابر، إنها تقدم شخصية مختلفة في مسرحية «هاملت بالمقلوب» عن الشخصية في الرواية، فالشخصية التي تقدمها على النقيض تمامًا من الشخصية الأصلية.

​وتابعت جابر، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن مسرحية «هاملت بالمقلوب» حلم كبير للمخرجين والممثلين، ولكن تقديمها برؤية وشكل مختلف كان أمر جديدًا للغاية، مضيفة أن الشخصية التي تقدمها شريرة وتعمل على الانتقام من الكثير، ورغم ذلك لن تكون هذه الشخصية مكروهة من قبل الجمهور.

​ولفتت إلى أنها تشارك في مسلسل جديد يسمى بـ«الثمانية»، وتُقدم دور ممثلة في المسلسل، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، مضيفة أنها إذا قامت بإنتاج أي عمل فني، فليس شرطًا أن تشارك فيه.