فرنسا وأرمينيا يؤكدان على ضرورة عودة أسرى الأرمن من أذربيجان

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ناقش وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، التعاون بين البلدين، واتفقا على مناقشة آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية في المستقبل، بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج التنمية الجديدة في أرمينيا.

وناقش وزيرا وزير الخارجية الأرميني والفرنسي ناجورنو كاراباخ، مسلطين الضوء على ضرورة استئناف عملية التسوية السلمية داخل الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال ميرزويان إن أرمينيا والشعب الأرمني يقدرون موقف وخطوات الحكومة والبرلمان الفرنسيين أثناء وبعد عدوان عام 2020 الذي شنته أذربيجان على ناجورنو كاراباخ، كما تبادل وجهات النظر حول الوضع الإنساني بعد الحرب وسلطا الضوء على الإعادة السريعة لأسرى الحرب الأرمن والأسرى المدنيين من أذربيجان.

وناقشا الطرفين في اتصال هاتفي الوضع الحالي الناجم عن التوغل غير المشروع الأخير للقوات المسلحة الأذربيجانية في الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا وشدد الوزيران على ضرورة تهدئة الموقف وجهود الاستقرار، وفقا لما نقلته «أرمن برس».

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر الماضي وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.