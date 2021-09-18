محمد فضل يعتذر عن الترشح في انتخابات رابطة الأندية

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اعتذر محمد فضل، نجم الأهلي السابق، عن الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-2022.

وكتب محمد فضل، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-2022، كما أخص بالاعتذار إلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والسيد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي الجونة باعتبارهم يمثلون الأندية التي تقدمت مشكورة بترشيحي لهذه المهمة».

وأضاف: «أود أن أوضح تقديري واحترامي لكم، كما إن إقدامي على هذه الخطوة ينبع من ظروف مستجدة على عملي خارج الرابطة التي أراها في حاجة إلى تفرغ تام نظرًا لأهميتها، خاصةً في فترة تأسيسها».

وتابع: «كما أن الأمانة تقتضي مني الآن هذا الموقف احتراما لكل الأندية واتساقًا مع المبادئ التي أحرص على اتباعها في العمل الكروي العام، متمنيًا التوفيق للجميع من أجل مصلحة ورفعة الكرة المصرية».