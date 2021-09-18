محمد صلاح يقتحم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بهدفه في كريستال بالاس

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حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 18-9-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة 43 بعدما تابع رأسية محمد صلاح ثم عاد الدولي المصري ليسجل بنفسه هدف ليفربول الثاني من تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 78، قبل أن يختتم نابي كيتا مهرجان الأهداف بتسجيل الثالث في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتدت له بعدما أبعد حارس كريستال بالاس ركنية محمد صلاح.

بهذا الهدف اقتحم محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مشاركة مع ميكيل أنطونيو، وبرونو فيرنانديز برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 على النحو التالي:

الترتيب اللاعب النادي عدد الأهداف 1 ميكيل أنطونيو وست هام 4 2 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 4 3 محمد صلاح ليفربول 4 4 كالفيرت لوين ايفرتون 3 5 ديماري جراي ايفرتون 3 6 روميلو لوكاكو تشيلسي 3 7 ماسون جرين وود مانشستر يونايتد 3 8 ساديو ماني ليفربول 3 9 اسماعيلا سار واتفورد 3 10 سعيد بن رحمة وست هام 2

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ولمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 18-9-2021 اضغط هنــــا