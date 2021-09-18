الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى السوبر

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ارسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.

وعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين داخل مقر إقامة الفريق في الإسكندرية تحدث خلالها على أهمية مباراة الطلائع التي وصفيها بمباراة بطولة وشدد على ضرورة التركيز خلال المباراة وتنفيذ التعليمات لتجنب أي مفاجأت خاصة أن مباريات الفريقين تكون دائما مثير وقوية وصعوبتها تكمن في كون الفائز سوف يحصد بطولة جديدة.

وأكد لهم أن المشاركة ستكون للعناصر الجاهزة فنيا وبدنيا والمرحلة الجديدة للأهلى تحتاج لتضافر الجهود ومجهود مضاعف من الجميع خاصة أن الهدف المنافسة على جميع البطولات لتعويض فقدان الدورى.

وأضاف أن الجميع سواسية والتعامل ليس بالأسماء لكن بالجهد والجاهزية للمشاركة لأن مصلحة الفريق هي الأهم، وكلنا مطالبين بتحقيق أحلام وطموحات الجماهير التي تنتظر تتويج الفريق في جميع المحافل، ويجب علينا فتح صفحة جديدة لبدء مرحلة جديدة مع البطولات.