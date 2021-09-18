أخبار عاجلة

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد -
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن -
تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة" -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى السوبر

Print
الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى السوبر الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى السوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ارسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.

وعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين داخل مقر إقامة الفريق في الإسكندرية تحدث خلالها على أهمية مباراة الطلائع التي وصفيها بمباراة بطولة وشدد على ضرورة التركيز خلال المباراة وتنفيذ التعليمات لتجنب أي مفاجأت خاصة أن مباريات الفريقين تكون دائما مثير وقوية وصعوبتها تكمن في كون الفائز سوف يحصد بطولة جديدة.

وأكد لهم أن المشاركة ستكون للعناصر الجاهزة فنيا وبدنيا والمرحلة الجديدة للأهلى تحتاج لتضافر الجهود ومجهود مضاعف من الجميع خاصة أن الهدف المنافسة على جميع البطولات لتعويض فقدان الدورى.

وأضاف أن الجميع سواسية والتعامل ليس بالأسماء لكن بالجهد والجاهزية للمشاركة لأن مصلحة الفريق هي الأهم، وكلنا مطالبين بتحقيق أحلام وطموحات الجماهير التي تنتظر تتويج الفريق في جميع المحافل، ويجب علينا فتح صفحة جديدة لبدء مرحلة جديدة مع البطولات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي