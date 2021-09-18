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أول فرمان من طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي

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أول فرمان من طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي أول فرمان من طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي

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قرر طلعت يوسف، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلىي، إقامة مران الفريق اعتبارًا من غدًا الأحد، على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد الفريق من خلال رفع الحمل التدريبى لانطلاق منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.

وقاد طلعت يوسف، المران الأول له مع الدراويش مساء اليوم السبت، وذلك بعدما تولى المسئولية الفنية خلفًا لايهاب جلال، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، من أجل تدريب فريق بيراميدز.

وعقد المدير الفني، محاضرة تحفيزية للاعبين، قبل بداية المران، للتأكيد على الثقة فى قدراتهم ومطالبته بتقديمهم كل مالديهم فى الملعب من أجل الفريق.

المصرى اليوم

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