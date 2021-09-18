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مران الإسماعيلي الأول مع طلعت يوسف .. محاضرة تحفيزية للاعبين وعودة المحمدي

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مران الإسماعيلي الأول مع طلعت يوسف .. محاضرة تحفيزية للاعبين وعودة المحمدي مران الإسماعيلي الأول مع طلعت يوسف .. محاضرة تحفيزية للاعبين وعودة المحمدي

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانهم الأول، تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للدراويش.

وبدأ طلعت يوسف وجهازه المعاون المران بمحاضرة تحفيزية للاعبين، للتأكيد على الثقة في قدراتهم ومطالبته بتقديمهم كل مالديهم في الملعب من أجل الفريق.

واشتمل المران على وحدات بدنية مكثفة ضمن برنامج إعداد الفريق، ومن أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وشهد المران عودة باهر المحمدى قلب دفاع الفريق، وقام محمد فوزى حارس المرمى إضافة إلى مروان الصحراوى بتدريبات تأهيلية.

حرص عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على الفريق على مساندة اللاعبين من خارج الخطوط، وتواجد الثنائى وجيه عبدالحكيم ومحمد مخلوف بعد انتهاء فترة إعارتهما الموسم المنقضى مع ناديي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.

المصرى اليوم

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