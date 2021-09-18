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في سباق القدرة والتحمل .. البادي يحقق المركز الخامس في بطولة العالم

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في سباق القدرة والتحمل .. البادي يحقق المركز الخامس في بطولة العالم في سباق القدرة والتحمل .. البادي يحقق المركز الخامس في بطولة العالم

في سباق القدرة والتحمل .. البادي يحقق المركز الخامس في بطولة العالم

حقق الفارس حمود البادي المركز الخامس في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل, التي أُقيمت اليوم السبت 18 سبتمبر, في منطقة سردينيا بإيطاليا لمسافة 120 كم.

وكان السباق على أربع مراحل 35 كم للمرحلتين الأولى والثانية و25 كم للمرحلتين الثالثة والرابعة.

وتكمن صعوبة المشاركة والفوز في بطولة العالم للخيل الصغيرة كونها مخصصة للجياد بعمر ثماني سنوات فقط، مما يصعب على الفارس اختيار وتجهيز الجواد المناسب لمثل هذه البطولات.

من جهة أخرى، أبدى البادي سعادته بتحقيق المركز الخامس في بطولة العالم قائلاً: "الحمد لله عز وجل على هذه النتيجة، سعيد بتحقيق هذا المركز ولاسيما من أنها مشاركتي الأولى في بطولة العالم، شعرت بالفخر وأنا أرى علم بلادي موجودًا بين أعلام الدول المشاركة".

وأضاف البادي: "السباق لم يكن سهلاً وسط مشاركة أسماء تُعد الأقوى في العالم وبتوفيق من الله استطعت الحفاظ على الجواد حتى خط النهاية وطموحنا بإذن الله مراكز متقدمة في المشاركات المقبلة".

وتقدم البادي بالشكر إلى الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه ومتابعته المستمرة طوال الفترة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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