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أنصار "" يتظاهرون أمام الكونجرس وسط تحذيرات من عنف محتمل

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أنصار "ترامب" يتظاهرون أمام الكونجرس وسط تحذيرات من عنف محتمل أنصار "" يتظاهرون أمام الكونجرس وسط تحذيرات من عنف محتمل
إجراءات أمنية مشددة .. ونشر 100 من أفراد الحرس الوطني

أنصار

تظاهر المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد أمام مقر الكونجرس "كابيتول هيل" في العاصمة واشنطن، اليوم (السبت)، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تحذيرات من عنف محتمل.

وأكد منظمو احتجاج "العدالة من أجل معتقلي 6 يناير"، سلمية الاحتجاج، الذي جرت الدعوة له للتضامن مع المتهمين في قضية اقتحام مقر الكونجرس في يناير الماضي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى، كان قد ظل محيطًا به لمدة 6 أشهر بعد الهجوم، فضلاً عن نشر 100 من أفراد الحرس الوطني في المكان، بينما يجري مسؤولو الأمن، فحوصًا إضافية للمسافرين الوافدين إلى أقرب مطار من العاصمة واشنطن، بهدف منع العنف.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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