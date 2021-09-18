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استشاري تغذية: «الأنسولين» هو المسبب الرئيسي للسمنة

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استشاري تغذية: «الأنسولين» هو المسبب الرئيسي للسمنة استشاري تغذية: «الأنسولين» هو المسبب الرئيسي للسمنة

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الهدف من احتواء كورس «البيستا» على فيتامين سي ليس خفض الوزن، ولكن الحفاظ على صحة المريض، والاهتمام بنضارة البشرة.

وتابع «غزالي»، خلال برنامج «حياتك صحتك» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الكورس يحتوي على عنصر الكروم الذي يزيد من حساسية الأنسجة للأنسولين، الذي يرفع معدل في الجسم، معقبًا: «الأنسولين هو المسبب الرئيسي للسمنة».

ولفت إلى أن الشوفان المتواجد في البيستا يساعد على الحفاظ على ثبات الوزن، كما أن الردة مهمة جدًا للحفاظ على صحة المعدة، كما أن البيستا يساعد على حرق الأحماض الدهنية بشكل كبير.

المصرى اليوم

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