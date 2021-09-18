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مستشار الرئيس: نتوقع استمرار الزيادة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا

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مستشار الرئيس: نتوقع استمرار الزيادة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا مستشار الرئيس: نتوقع استمرار الزيادة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة، إن أعراض اللقاحات الجانبية في تتمثل في احتقان في الحلق أو رشح بسيط أو آلام في مكان اللقاح، ولم يتم رصد أي أثار جانبية من اللقاحات، معقبًا: «لو لقينا حاجة هنقولها، مش هنخبي حاجة عن الناس».

وتابع «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن 85% من إصابات كورونا في الموجة الرابعة بسيطة، وهناك تزايد مستمر في الإصابات، ومن المتوقع الاستمرار في الزيادة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة، متابعًا: «من كرم ربنا علينا أن معظم الإصابات بسيطة وتعالج في المنازل».

ولفت إلى أن 5% فقط من إصابات الموجة الرابعة في حاجة إلى تنفس صناعي، وهذه الحالات معظمها من كبار السن، ومن مرضى السكر، مشيرًا إلى أن اللقاحات تحد من أعراض الإصابة، وتقلل من معدل أنتشار الفيروس.

وأكد أنه لا يوجد علاج للفيروس كورونا حتى هذه اللحظة، ويتم العمل على علاج الأعراض من خلال بعض الأدوية التي تصنع معظمها في مصر حاليًا. وتابع «تاج الدين»، أن الدولة تقدر موقف انتشار بشكل مستمر، وتريد الوصول بالشعب إلى بر الأمان في هذه الأزمة، معقبًا: «حياة كل إنسان في مصر مهمة لدينا جدًا».

وعن إزالة مصر من القائمة الحمراء البريطانية لفيروس كورونا، قال مستشار الرئيس،:«وضع مصر في القائمة الحمراء البريطانية بالنسبة فيروس كورونا لم يكن له أي سبب، خاصة أن مصر مسيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير».

المصرى اليوم

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