محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بإسنا وأرمنت

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة، اليوم السبت، بمركزي ارمنت وإسنا، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى فى الأقصر.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة بقرية الرياينة بمدينة ارمنت والتي تشمل انشاء مجمعات خدمية وتوسعة مدارس وتطوير المرافق ومراكز الشباب حيث تفقد المحافظ مركز طب اسرة الرياينة ثم توجه الي قرية الديمقراط وتفقد شبكة ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية بجهد 11 كليو فولت وتابع مع رئيس مدينة ارمنت والشركات المنفذة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه لمركز إسنا حيث تفقد قريتي النجوع بحري والنجوع قبلي وتابع مراحل مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع قبلي ومحطة صرف النجوع قبلي بطاقة 9 الاف متر مكعب في اليوم والمقامة علي مساحة نحو الف متر بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون جنيه وتخدم ما يزيد عن 30 الف نسمة من سكان القرية والقري المجاورة حسبما اكد مسؤولوا المحطة.

وواصل المحافظ جولته بتفقد المشروعات التنموية بقرية الدير حيث تابع مراحل تطوير مدرسة الشهيدهاشم سيد احمد والتي تم الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح الجديد بها والمكون من 4 طوابق يضم 16 فصلا جديدا وغرفا إدارية ودورات مياه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه للمشروع المقرر إنهاؤه قريباً.

كما تابع نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الحكومي الخدمي بقرية الدير والجاري إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع الاسكان وعمارات قرية الدير ومشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية الدير واستكمل المحافظ جولته بالقرية بمتابعة تركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي والتي تم انجاز العمل بها بنسبة 30 % حيث تم تركيب الشبكات بطول نحو 19 كيلو متر من اجمالي 63 كيلو حسبما اكد مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع ، واختتم المحافظ جولته بتفقد الاعمال الانشائية لمركز شباب الحميدات ضمن خطة تطوير مراكز الشباب في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركزي إسنا وأرمنت.

رافق المحافظ كل من العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت وصباح منصور نائب رئيس مدينة اسنا والمهندس أسعد مصطفى منسق حياة كريمة بإسنا وأرمنت والمهندس هاني محمد طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر.