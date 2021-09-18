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اتحاد التايكوندو يهنئ الفائزين في بطولة البراعم

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اتحاد التايكوندو يهنئ الفائزين في بطولة البراعم اتحاد التايكوندو يهنئ الفائزين في بطولة البراعم

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هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم، اللاعبين الفائزين في بطولة البراعم للتايكوندو تحت 11 سنة والتي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وأقيمت بطولة البراعم للتايكوندو على مستوى الجمهورية تحت 11 سنة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، تحت قيادة د. وسام الغامرى رئيس الجهاز بأندية وادى دجلة، ومحمد إيهاب مدير عام، رامى التونى مدرب.

وينظم اتحاد التايكوندو سلسلة من بطولات البراعم بداية من مرحلة 9 سنوات وحتى بطولتي الجمهورية للناشئين تحت 12 عاما وتحت 14 عاما والتي تنطلق في أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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