القبض على محامٍ وراء رسائل التهديدات بـ محاكم المنيا.. وهذه اعترافاته بشأن الواقعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر أمنيّة، مساء السبت، القبض على محامٍ لنشره رسائل التهديدات بمجمع محاكم المنيا. وأفاد المتهم، قيامه بذلك لرغبته تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة العدل، أعلنت أنها تلقت إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه حرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».

ووجهت «العدل» الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.