الداخلية تكشف حقيقة إدعاء خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية بكوم حمادة

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات المنشور المتداول على «فيسبوك»، متضمنًا الادعاء بخطف مجموعة الأشخاص للأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية في كوم حمادة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور المشار إليه، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.