أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي -
«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى» -
إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر» -
تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي -
كل حاجة بتبدأ بتخلص..محمود سعد يكشف أسباب توقف «باب الخلق» (فيديو) -
مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد -
14 عاما على الهواء -
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور) -
3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة -
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية بكوم حمادة

Print
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية بكوم حمادة الداخلية تكشف حقيقة إدعاء خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية بكوم حمادة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات المنشور المتداول على «فيسبوك»، متضمنًا الادعاء بخطف مجموعة الأشخاص للأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية في كوم حمادة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور المشار إليه، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي