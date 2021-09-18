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الحزم يحقِّق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب أبها بثنائية

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الحزم يحقِّق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب أبها بثنائية

حقَّق فريق الحزم أول انتصاراته هذا الموسم على حساب ضيفه فريق أبها بهدفَيْن دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبفضل هذا الفوز صعد الحزم إلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.

النيران الصديقة منحت أصحاب الضيافة التقدم عن طريق المحترف المغربي أمين العطوشي بالخطأ بمرمى فريقه عند الدقيقة الـ36 من زمن اللقاء.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أضاف المحترف الهولندي أولا جون الهدف الثاني لفريق الحزم.

وفي الأنفاس الأخيرة، وبالتحديد بالدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع، لاح الأمل للضيوف بتقليص النتيجة حينما منح الحكم سامي الجريس ركلة جزاء، فشل المحترف التونسي سعد بقير في ترجمتها في الشباك.

الحزم يحقِّق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب أبها بثنائية

الحزم يحقِّق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب أبها بثنائية

الحزم أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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