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نائب وزير التعليم: التعليم الفني يوفر فرصة عمل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط

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نائب وزير التعليم: التعليم الفني يوفر فرصة عمل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط نائب وزير التعليم: التعليم الفني يوفر فرصة عمل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن اهتمام الدولة بالتعليم الفني له مردود في تقدم في ترتيب التعليم الفني، مؤكدًا أن الرئيس مهتم بالتعليم الفني.

وأضاف مجاهد، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك طلاب حاليا أنهوا الشهادة الإعدادية ولا يستطيعون القراءة والكتابة، وهو ما لن يكون في المستقبل.

وأشار إلى أن التعليم الفني يعد التعليم الوحيد الذي يوفر وظيفة وفرصة عمل ومصدر دخل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط.

ولفت إلى أن التعليم الفني مكلف أكثر من التعليم العام، موضحا أنه تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

واختتم تصريحاته قائلا: «هناك 140 ألف معلم في التعليم الفني، وهو ما يمثل 10% من عدد المعلمين في وزارة التعليم، وهو تقريبا نفس نسبة عدد الطلاب».

المصرى اليوم

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