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أحمد كريمة يرد على مبروك عطية: من حق الأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل رحيله ()

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أحمد كريمة يرد على مبروك عطية: من حق الأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل رحيله (فيديو) أحمد كريمة يرد على مبروك عطية: من حق الأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل رحيله ()

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رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على فتوى الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بأن كتابة الأب كل ما يملكه لبناته يكون سببًا في دخولهن النار.

وقال كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنه يجب الفهم الدقيق لمسألة فهم المواريث والتركات.

وأضاف كريمة أن الأب حينما يكتب ممتلكاته بيع وشراء «لو حتى صوريا» أو هبة، فإنه لا علاقة له بالمواريث.

وأشار إلى أن الميراث مرتبط بحياة الوارث وموت المورث والإنسان حر فيما يملك، وكون الأب يكتب أملاكه للذكور والإناث أو الإناث فقط، حتى لو عقد صوريا فإنه لا حرج عليه.

وأوضحت كريمة أن الشخص لو باع لأجانب لا حرج لأنه لا يوجد حجر عليه، ولفت إلى أن منع البنات من الميراث هو فعل الجاهلية، لأنه لو تمت التوعية السليمة بآيات المواريث في صورة النساء يجد هناك وصية وفريضة من الله، فإن جريمة منع البنات من الميراث سوف تتضاءل إلى أن تتلاشى.

وطالب كريمة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة بتنظيم قوافل من الوعاظ والعلماء لشرح ما يتعلق بالميراث، مردفا: «عايزين مجالس الهوانم تتحرك.. اتركوا المكاتب المكيفة وعالجوا المشاكل على أرض الواقع».

المصرى اليوم

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