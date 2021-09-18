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لبنان يطلب إيضاحات عن منح إسرائيل عقدًا للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها

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لبنان يطلب إيضاحات عن منح إسرائيل عقدًا للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها لبنان يطلب إيضاحات عن منح إسرائيل عقدًا للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها
"الخارجية" تتواصل مع أطراف دولية عدة

لبنان يطلب إيضاحات عن منح إسرائيل عقدًا للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها

طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم السبت من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة هاليبرتون الأمريكية، عملاق خدمات الحقول النفطية، عقدًا للتنقيب في منطقة متنازَع عليها في البحر المتوسط.

وقال "ميقاتي" في بيان نقلته "رويترز": "لا تهاون في هذا الموضوع، ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية. وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل، وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، ودول أخرى تدعم المحادثات البحرية؛ للتأكد من أن عقد "هاليبرتون" لا يقع في منطقة متنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازَع عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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