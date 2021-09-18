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خالد الجندي: القرآن وصل إلينا محفوظا بتواتر الرواة مثل الأحاديث النبوية

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خالد الجندي: القرآن وصل إلينا محفوظا بتواتر الرواة مثل الأحاديث النبوية خالد الجندي: القرآن وصل إلينا محفوظا بتواتر الرواة مثل الأحاديث النبوية

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القران الكريم وصل إلينا محفوظا بتواتر الرواة، لافتا إلى أن البعض يطعن في الأحاديث النبوية، رغم أن راوي الحديث هو نفسه راوي القرآن الكريم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «»، السبت: «عقلهم صوَّر لهم أن الآيات القرآنية صحيحة لأنها من رب العالمين، ويطعن في الأحاديث النبوية.. والشيء الكوميدي أن القرآن جاء عن طريق الرواة، فتسمع إذاعة القرآن الكريم، المذيع يقول لك برواية حفص عن عاصم، أو ورش عن نافع، هذه روايات.. النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) لم ينزل عليه القرآن كاملا مرة واحدة».

المصرى اليوم

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