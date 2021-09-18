الملك سلمان يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء في البرقية: «علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابقـ رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كان التليفزيون الجزائري الرسمي قد أعلن وفاة بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

ويعد بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999، وتنحى عن السلطة في أبريل 2019.