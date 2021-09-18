محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لـ161 مشروعا ضمن مشروعات حياة كريمة

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ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريرا بشأن مستجدات الموقف التنفيذى الحالى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وصرح المحافظ بأن العدد الإجمالي للمشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة يصل لأكثر من 1616 مشروعاً في 66 قرية بناصر وببا ،منها: 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا ،وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات في قطاعات: الصرف الصحي،مياه الشرب ،التعليم ،الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة، الري، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعي، الكباري، الاتصالات.

وخلال استعراضه للتقرير، الذي أعدته لجنة متابعة تنفيذ المبادرة، أكد محافظ بنى سويف،على أن أجهزة المحافظة تواصل العمل في تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى، الذي حظيت فيه بنى سويف بأكثر من 60 قرية بمركزى ببا وناصر،مشيرا إلى مواصلة أعمال المتابعة الميدانية لسير العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة على كافة مستويات القيادة تحت إشراف ومتابعة شخصية من المحافظ بداية من لجان المتابعة الميدانية ومنسقى المبادرة ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات ونواب المحافظ ومنسق عام المبادرة.

وناقش المحافظ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والبالغ عددها 160 مشروعاً موزعة بواقع:24 مشروعاً في الصرف الصحي،و17 للشباب والرياضة، و21 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع،و17 مشروعاً في مياه الشرب،و12 مجمعاً خدمياً و3 مجمعات زراعية، و7 مشروعات في قطاع الكباري ومشروعين للصحة والغاز الطبيعي ،و57 مشروعاً في قطاع التعليم«مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلي وجزئي» تضيف 730 فصلاً دراسياً في مختلف مراحل التعليم ويتركز معظمها في مدارس التعليم الأساسي من ابتدائي وإعدادي بجانب الثانوي العام والفني.

ففى مركز ببا، يبلغ عدد المشروعات المستهدف تنفيذها 1131 مشروعاً بتكلفة 7.7 مليار جنيه، حيث يجرى العمل في 11 مشروعاً للصرف الصحي (بنسبة تنفيذ 13% «شبكات»)، و11 مشروعاً للشباب والرياضة«بنسبة تنفيذ 19%» ،و33 مدرسة تضيف 430 فصلاً «بنسبة تنفيذ 50%»،و4 مشروعات تبطين«بنسبة 93%»،و8 مشروعات في مياه الشرب،بنسبة 44%، وتمت الترسية لعدد 4 مشروعات، و6 مجمعات خدمية «بنسبة تنفيذ 20%»،و2 مشروع مجمع زراعي«بنسبة تنفيذ7%، و4 مشروعات في الكباري» بنسبة تنفيذ37%«ومشروع في الصحة»بنسبة 45%«وآخر في الغاز الطبيعي.

وبالنسبة لقرى مركز ناصر ،أوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها في المركز 485 مشروعاً بتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم العمل في عدد 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي«بنسبة تنفيذ 46%+توريد 2 خط طرد»،و6 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة«بنسبة تنفيذ 6%»، و24 مدرسة تضيف 300 فصلاً «بنسبة تنفيذ وصلت إلى 45%»، و17 مشروعاً لتبطين الترع «بنسبة تنفيذ 76%»،و9 مشروعات في قطاع مياه الشرب«بنسبة تنفيذ 44%+ترسية 4 مشروعات»،و6 مجمعات خدمية «بنسبة تنفيذ18%»، و2 مجمع زراعي «بنسبة تنفيذ 5%»، و3 مشروعات في قطاع الكباري «بنسبة تنفيذ 47%».

وأكد محافظ بنى سويف على اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمبادرة التي تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقارير بصفة مستمرة«كل فيما يخصه» متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.