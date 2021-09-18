خبير أمن معلومات يكشف خطوات حماية «الإيميل» من الاختراق

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قال المهندس عمرو مصطفى، خبير أمن المعلومات، إن البريد الإلكترونى يعد هدف ثمين للقراصنة ومجرمي الإنترنت، لأنه يحتوي على عدد كبير من البيانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات عن الحسابات البنكية التي يمكن استغلالها لسرقتك والسيطرة على حياتك.

وأضاف «مصطفى»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها من أجل حماية حسابك الخاص بالبريد الإلكتروني من الاختراق أولها «إعدادات الأمان» عليك تحقيق الاستفادة القصوى من خيارات الأمان الحديثة واستخدام ميزة تأكيد دخول الحساب أكثر من مرة، وهي الميزة التي أصبح لها شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، وتكون دائمًا عن طريق تأكيد حسابك في شكل رسالة نصية أو رمز.

وتابع: «الخطوة الثانية»عليك دائما تباع الخطوات الأساسية بشكل صحيح؛ فلا تقم باختيار كلمات مرور سهل توقعها، وعليك أن تجعلها معقدة بشكل كبير، لأن كلمة المرور هي المفتاح الخاص بحسابك ولا تلوم إلا نفسك إذا اخترت كلمة مرور بسيطة، ثالثا «اختيار بريد إلكتروني جيد»؛ حيث يتم اختيار الخدمة التي توفر لك العديد من المزايا الأمنية والتي لديها سمعة طيبة في إطلاق تحديثات أمنية تساعدك في الحفاظ على بياناتك من الاختراق، ولا تقم باستخدام مواقع وخدمات غير موثوق فيها.