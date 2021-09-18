المؤتمر الدولي الثاني لـ«جوتة»: «كورونا» كشفت أهمية دور الصحافة العلمية

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بدأ معهد جوته القاهرة، السبت، مؤتمره الدولى الثاني لمشروع الصحافة والعلوم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط يومي، تحت عنوان «لقاء العلم بالصحافة– العلوم والصحافة في وقت الأزمات».

يهدف المؤتمر لإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر بأكبر صورة ممكنة، يتم تنظيم المؤتمر بالصورة الهجينة بحيث يمكن المشاركة بعد التسجيل عن طريق الحضور إلى مقر المعهد أو أونلاين.

وناقشت حنان بدر، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، دور الصحافة العلمية التي لا تحظى باهتمام كبير لدى المنصات الإعلامية والأوساط الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وظهر دورها الهام خاصة في ظل التأثير الكارثي لجائحة كورونا.

وتحدث حسان طاهري، منسق الإعلام والاتصال بمدينة العلوم بتونس، عن مبادرات مدينة العلوم بتونس في دعم الاعلام العلمي، وقال: «سعينا إلى توفير مادة علمية مبسطة وعدد من المحاضرات العلمية أون لاين بمشاركة عدد من الباحثين في مجال العلوم تم بثها عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض نشر الثقافة العلمية خاصة فيما يخص جائحة كوفيد.. وحرصنا على عمل مبادرات مثل حملة (احمى روحك) في مطلع ٢٠٢١ مع توقيت عودة انتشار كورونا بقوة من جديد، وبالفعل لاقت هذه الحملة تفاعلا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي».