وسط أهازيج "القوة الزرقاء".. الهلال يضرب الاتفاق بثلاثية "قوميز" و"ماريغا"

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في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. اعتلى الصدارة من جديد

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الاتفاق 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خرج الهلال في الشوط الأول محققًا الأفضلية في المستوى الفني والنتيجة بفضل تحركات موسى ماريغا و"بيريرا" و"قوميز".

واستطاع "ماريغا" إحراز هدف السبق لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ24 بعد تمريرة (ساحرة) وصلته من بيريرا.

وكان القائم الاتفاقي قد تعاطف مع الضيوف، وتصدى لتسديدة قوميز قبل الهدف، كما نجح الحارس رايس امبولحي في التصدي لأكثر من كرة هلالية خطرة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ56، أضاف قوميز الهدف الثاني للأزرق بعد تمريرة رائعة من نجم اللقاء بيريرا.

وعند الدقيقة الـ61 عاد هداف الهلال "قوميز" ليتوِّج حضوره بالهدف الثالث بعد استثماره تمريرة ولا أجمل، وصلته من سالم الدوسري.

وفي الدقيقة الـ69 قلص هزا ع الهزاع النتيجة لفريقه الاتفاق بالهدف الأول للضيوف.

وعاد الاتفاق لزيارة شباك حارس الهلال عبدالله المعيوف عند الدقيقة الـ84 عن طريق سنوسي هوساوي.

وبتلك النتيجة قفز الهلال لصدارة ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط في المركز التاسع.