«إعلام القاهرة» تنظم ورشة عمل حول توظيف التفاعلية في التعليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الاعلام جامعة القاهرة ورشة عمل حول «آليات توظيف التفاعلية في العملية التعليمية»، والتي تعقد على مدار يومي ١٨ و١٩ سبتمبر الجاري، تحت رعاية د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وتأتي الورشة قي اطار انشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي الممول من ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة

وصرحت د.هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المشروع أن هذه الانشطة ضمن انشطة تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية من اجل تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب

واضافت د. ليلي عبدالمجيد مدير وحدة الجودة والمدير التنفيذي للمشروع، أن هذه الورشة يحاضر فيها د. سوسن ابراهيم شلبي ود. منال عبدالنعيم الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ويشرف عليها ود.خالد صلاح الدين رئيس فريق التعليم والتعلم بالمشروع ود.حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع

وتتناول فعاليات الورشة أهمية التفاعلية في عملية التعليم وآليات تحقيق اهداف التعليم النشط والتعلم واكساب اعضاء هيئة التدريس مهارات التفاعلية سواء في التعليم المواجهي اوالالكتروني باختلاف المحتوي التعليمي وخصائص الطلاب وكذلك مهارات التقويم الرشيد لهم

ويتم استخدام نموذج المحاكاة ويتم التطبيق على العديد من المنصات ومنصة بلاك بورد المستخدم في الكلية والجامعة والتحديات التي تواجه التعلم المدمج والإلكتروني وكيفية مواجهتها.