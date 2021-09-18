ميسي يقترب من شراء قصر شارل ديجول في باريس مقابل 41 مليون إسترليني (التفاصيل بالصور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة ذا صن الانجليزية، عن عزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، وزوجته في شراء قلعة بينك بالاس «Pink Palace» مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

ويقيم ليونيل ميسي في إحدى الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس مع عائلته منذ انتقاله إلى فرنسا قادما من برشلونة في أغسطس الماضي.

ولكن ميسي وعائلته متحمسون للعثور على مسكن دائم، وكانت زوجته أنتونيلا تبحث عن منزل مثالي، ولديها معايير معينة يجب تلبيتها، مما يجعل البحث أكثر صعوبة.

ووفقا للصحيفة فان العقار الذي ينوى شرائه يضم مسبحا داخليا وصالة ألعاب رياضية والعديد من غرف الأطفال وموقف سيارات محميا وسينما منزلية خاصة وتكييفا وحديقة، وملعب كرة قدم صغير.

ورحبت أنتونيلا بقلعة «القصر الوردي» الذي تم بناؤه عام 1899، وأقام الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول فيه لبضعة أيام في عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، ويقع في ضاحية «Le Vesinet» الباريسية الغنية، بالقرب من مقر تدريب فريق باريس سان جيرمان.

وتبلغ مساحة العقار العملاق 2000 متر مربع، ويضم 30 غرفة، وفقا لـ«سوذبيز» (دار مزادات) يبلغ قيمته 41 مليون جنيه إسترليني.

ويحتوي على مسبح داخلي فاخر وسينما منزلية وصالة ألعاب رياضية، حتى ميسي سيتمكن من الوصول إلى ملعب الإسكواش الخاص به، علاوة على ذلك، يوجد أيضا مرآب وأماكن للموظفين.

قصر ميسى

قصر ميسى

قصر ميسى