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هنا أمطار متفاوتة.. "أجواء السبت" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا

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هنا أمطار متفاوتة.. "أجواء السبت" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا هنا أمطار متفاوتة.. "أجواء السبت" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا
قال: رياح على الوسطى والشرقية والغربية والشمالية إلا أن يصرفها الله

هنا أمطار متفاوتة..

وقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أجواء اليوم السبت حارة نسبيًّا نهارًا، معتدلة فجرًا.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة ومحدودة ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان واليمن وعُمان".

وتابع: "رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الوسطى والشرقية والغربية والشمالية، إلا أن يصرفها الله".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أنْ تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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