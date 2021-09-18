أخبار عاجلة

الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم -
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار -
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد" -
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن -
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر -
جني محصول الفلفل الأحمر -
محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة -
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين -
مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجد والدهناء والتنهات ودخنة.. أمانة الرياض تبدأ في تعزيز البُعد المحلي بمسميات الشوارع

Print
حفاظاً على الذاكرة المكانية وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة.. المرحلة الأولى تستهدف 17 طريقاً

نجد والدهناء والتنهات ودخنة.. أمانة الرياض تبدأ في تعزيز البُعد المحلي بمسميات الشوارع

بدأت أمانة منطقة الرياض في تعزيز البُعد المحلي في مسميات شوارع المدينة، حفاظاً على الذاكرة المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة.

وأكّد أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ أن المرحلة الأولى تستهدف 17 طريقاً، وستتدرج المراحل إلى أن تشمل مناطق العاصمة كافة.

ولفت ابن عياف؛ إلى أن الطرق المستهدفة، هي: نجد والدهناء والمحزم، والتنهات والوصيل ودخنة، ومشرفة والعاذرية والسهباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم

"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم

أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار

أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار

شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"

شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"

شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن

شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن