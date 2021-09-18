دبلوماسية_المؤسّس يرويها تركي الفيصل الخميس: كان رجل "فعل"

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قال: اليوم الوطني للمملكة اُختير ليكون موازياً للتاريخ الهجري الشمسي

قال الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات؛ إن تاريخ اليوم الوطني للمملكة اُختير ليكون موازياً للتاريخ الهجري الشمسي 1 بالميزان.

وأضاف الفيصل؛ أن الملك عبدالعزيز كانت لديه مقولة شهيرة، يقول فيها "إن اختلفت مع شخص فسأظل في التفاوض معه حتى إن اُتهمت بأني جبان".

وتابع في حديثه عبر برنامج "دبلوماسية المؤسّس"، المذاع الخميس المقبل على قناة الإخبارية، الملك المؤسّس لم يكن جباناً ليعطي اكتشاف البترول للأمريكان، رغم الاعتراضات الإنجليزية وقتها، فقد كان رجل فعل قبل أن يكون رجل قول.