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سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة

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سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة
حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة وإلغاء نظام الألوان

سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين الراغبين في القدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها اليوم البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءاً من 4 أكتوبر 2021م.

وتتضمّن الحصول على جرعتَي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، كما تضمنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة إلى الحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الجمعة، حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر، وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر، اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالي إلغاء الحجر الصحي المفروض على المسافرين من المملكة إلى بريطانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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