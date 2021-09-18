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بالصور.. تخريج وتوظيف "32" من مستفيدي الخدمات المساندة في الرياض

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بعد تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم المهنية لضمان استدامتها

بالصور.. تخريج وتوظيف

أثمرت الاتفاقية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، عن تخريج وتوظيف "32" متدرباً ومتدربة من مستفيدي وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض، وذلك بعد تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم المهنية لضمان استدامتها.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي؛ أن ترشيح مستفيدي الخدمات المساندة بالرياض للالتحاق بالبرنامج كان من خلال متابعة دورية وفرز وترشيح شهري بعد دراسة الحالات والقدرات والرغبات الشخصية لكل مستفيد ومستفيدة، مقدماً شكره لمؤسسة سعي على هذه المبادرة والشريك الداعم بنك الجزيرة والجهات المساهمة في توفير فرص العمل للمتدربين، لافتاً إلى أن البرنامج صُمّم بشكل نوعي ومتكامل قائم على التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال تقديم الخدمات التأهيلية، ومجموعة من الدورات التخصصية والورش المهنية التي يتطلبها سوق العمل، وتتناسب مع مختلف قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

بالصور.. تخريج وتوظيف

بالصور.. تخريج وتوظيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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