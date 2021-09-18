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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرّمة

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرّمة "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرّمة
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيّأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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