أسبوع حار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة في بداية فصل الخريف (تفاصيل)

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار في الأسبوع الأول من فصل الخريف، الذي بيدأ يوم الأربعاء المقبل 22 سبتمبر الجاري، لتصل درجة الحرارة 35 درجة في القاهرة والجيزة لترتفع في الصعيد إلى 42 درجة .

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى31 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها أن التعرض لأشعة الشمس المباشر يزيد من الشعور سوء حالة الطقس وارتفاع في درجات الحرارة، وخاصة في وقت الظهيرة، وطالبت المواطنين الابتعاد عنها.