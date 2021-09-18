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توقعت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا وتستمر طوال الأسبوع، ويكون الطقس غدًا أعلي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات عن السائدة اليوم.

ترتفع درجات الحرارة اليوم عن السائدة أمس، ورغم ذلك يُتوقع أن يكون الطقس Weather حار رطبا على جنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد وكذلك القاهرة الكبري، بينما يكون في السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطبا.

ويسود طقس لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة، بينما يكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء خلال طقس اليوم.

تتراوح حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج بين 2 و2.5 مترًا والرياح شمالية غربية.

ويكون البحر المتوسط معتدلا والموج يتراوح بين 1.25 و1.75 مترًا والرياح شمالية غربية.

يستمر نشاط الرياح في القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء اليوم على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر اليوم

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة اليوم 33 للعظمي و23 للصغري، والمحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 31-23 والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في باقي المدن كما يلي:

طنطا 32-22ْ، شبين الكوم 32-23ْ، دمنهور 31-22ْ، بلطيم 31-24ْ، مطروح 29-22ْ، السلوم 30-22ْ.

سيوة 33-22ْ، بورسعيد 30-24ْ، دمياط 30-22ْ، الزقازيق 33-22ْ، المنصورة 32-22ْ، الإسماعيلية 33-22ْ.

السويس 33-23ْ، العريش 31-22ْ، رفح 31-22ْ، نخل 31-16ْ، نويبع 33-24ْ، طابا 32-22ْ.

كاترين 29-17ْ، الطور 32-25ْ، شرم الشيخ 34-26ْ، الغردقة 34-27ْ، مرسي علم 33-27ْ.

الفيوم 33-24ْ، بني سويف 33-23ْ، المنيا 33-24ْ، أسيوط 34-24ْ، سوهاج 34-24ْ، قنا 35-24ْ، الأقصر 35-25ْ.

أسوان 36-35ْ، إدفو 35-25ْ، أبوسمبل 36-25ْ، الوادي الجديد 35-25ْ، شلاتين 35-29ْ، حلايب 34-28ْ.

طقس اليوم حار رطب.. وارتفاع الحرارة 5 درجات خلال الأسبوع

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا عن السائدة خلال الطقس اليوم، وتكون توقعات درجات الحرارة في مصر غدًا كما يلي:

القاهرة والوجه البحري ترتفع درجات الحرارة العظمي من 33 اليوم إلى 35ْ غدًا الأحد، والمحسوسة من 35 إلى 37ْ.

وتكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 31 للعظمي و34 للمحسوسة، وفى جنوب سيناء 36-39ْ.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة 3 درجات في جنوب الصعيد وتكون 39-40ْ، ودرجتين في جنوب الصعيد وتكون 36-38ْ.

توقعات حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

ترتفع درجات الحرارة هذا الأسبوه بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات شمالاً، و3: 5 درجات جنوبًا.

توقعات أحوال الطقس في 6 أيام.

تفاصيل حالة البحر المتوسط في 3 أيام.

تقارير حالة البحر الأحمر في 3 أيام.