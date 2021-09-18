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أسرة الشاب المصري المتوفي في إيطاليا تستعد لاستقبال جثمانه صباح الغد

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أسرة الشاب المصري المتوفي في إيطاليا تستعد لاستقبال جثمانه صباح الغد أسرة الشاب المصري المتوفي في إيطاليا تستعد لاستقبال جثمانه صباح الغد

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حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة أحد أبناء المدينة ويدعى إسلام الطباخ في إيطاليا في ظروف غامضة.

كشفت أسرة الشاب المصري المتوفى بإيطاليا، أن والده قد لقي مصرعه قبل 4 سنوات هناك، بعد حادث مروع توفي على إثره، مشيرين إلى أنهم ينتظرون وصول الجثمان لدفنه بمقابر العائلة صباح الأحد.

وأضافوا أن جثة الشاب من المقرر شحنها من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن للطيران رقم (MS: 533)، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر الساعة السابعة مساء.

من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة بيانا، أوضحت فيه، أن الشاب إسلام عيد أحمد الطباخ والمقيم بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية يبلغ من العمر 30 عاما توفى بعد عودته إلى مدينة لودي الإيطالية، وأن هناك شبهة جنائية حول وفاته.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ، لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفيًا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

المصرى اليوم

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