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أسطورة البرازيل بيليه يعود للعناية المركزية

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أسطورة البرازيل بيليه يعود للعناية المركزية أسطورة البرازيل بيليه يعود للعناية المركزية

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ذكرت (ئي.إس.بي.إن)، ، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عاد إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين، في ساو باولو.

وقال المستشفى إنه لا يملك أي معلومات جديدة، لكن الشبكة قالت إن بيليه البالغ عمره 80 عاما، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عاد إلى العناية المركزة بسبب ارتجاع المريء.

وخضع بيليه، في وقت سابق من هذا الشهر، لجراحة لإزالة ورم في القولون، وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد مغادرته العناية المركزة في المرة الأولى، قال بيليه في رسالة لعشاقه على "إنستجرام"، إنه "جاهز لخوض مباراة كاملة، وأيضا لأي وقت إضافي".

وعانى بيليه من مشاكل في الفخذ خلال السنوات الأخيرة، ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني، حتى قبل جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

من جانبها، قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي إن والدها "يتعافى جيدا" لتطمئن عشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أنباء عودته للعناية المركزة.

ونشرت كيلي ناسيمنتو صورة على إنستجرام قالت إنها "التقطت للتو" لبيليه مرتديا سترة سوداء ويبتسم للكاميرا

المصرى اليوم

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