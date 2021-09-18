البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول وباء كورونا الأربعاء المقبل

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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس كورونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد البيت الأبيض- في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني- بأن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كوفيد-19.

وأوضح البيان أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس كورونا معًا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.

واختتم البيت الأبيض بيانه «إنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لمشاركته في القمة المرتقبة خلال الأيام المقبلة».