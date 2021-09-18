تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:40 مساءً
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
جني محصول الفلفل الأحمر
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:33 مساءً
محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية
فيديو
cnn arabic
السبت 18 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
139
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
صفقة الغواصات النووية.. ماذا دار بين بايدن وماكرون في آخر اتصال بينهما؟
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
زعيم حركة حقاني يكشف لشبكتنا تفاصيل اتفاق بشأن سحب أمريكا مكافأة رأس أخيه
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
شاهد كيف رد وزير خارجية قطر على سؤال مذيعة شبكتنا حول محاولة عزل بلاده وإيران
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
رمطان لعمامرة لـCNN: الجزائر صبرت على انتهاكات المغرب ولن نقبل المزيد
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
السابق
دفنوه بدل واحد تاني!.. لابسين نفس الخاتم وملابسهم متشابهة.. تفاصيل واقعة دفن جثة شاب بدلا من آخر
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews